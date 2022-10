Kabarettreifer Schulalltag brachte zahlreiche Fans

Probleme in der Schule

Der 17-Jährige schaffte im Lockdown mit Comedy- und Tanzvideos auf der Videoplattform seinen Durchbruch. Dass das alles nicht immer nur schön und lustig ist, beweisen die Erfahrungen, die der Jugendliche in seiner Schule machen musste. „Mein Video über den jährlichen Gang zum Schularzt oder das zum Notenspiegel der letzten Schularbeit haben mittlerweile über eine Million Aufrufe. Mit der immer steigenden Bekanntheit haben auch die Probleme in der Schule angefangen. Ich musste in die Direktion und mir wurden Konsequenzen angedroht.“