Gipfel der Corona-Herbstwelle scheint überwunden

„Mittleres Risiko“ in OÖ

Interessanter Aspekt: Die Corona-Kommission hat Oberösterreich trotz der mit 1231,8 höchsten Sieben-Tage-Inzidenz aller Bundesländer (gemessen von 5. bis 11. Oktober) am Freitag nur ein „mittleres Risiko“ bescheinigt. Diese Einstufung erhält auch noch Vorarlberg, überall sonst herrscht „hohes“, in Wien sogar „sehr hohes Risiko“.