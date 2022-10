Wichtige Stütze für Kinderfeuerwehr in Amstetten

Mit ihren 22 Jahren ist Nina Weissensteiner eine wichtige Hilfskraft bei der Freiwilligen Feuerwehr in Amstetten. Denn in ihrer Freizeit betreut sie die Kinderfeuerwehr in der Stadt. Wie funktioniert so ein Einsatzfahrzeug und wozu braucht man all diese Geräte? Rund 15 Kindern erklärt sie regelmäßig Aufgaben und Bedeutung der Feuerwehr - und das natürlich spielerisch und altersgerecht. Von Experimenten über Ausflüge bis zu Bastelstunden - bei Nina wird es nie langweilig!