Sohn (16) bedrohte Mutter mit riesen Küchenmesser!

Droher wurde verhaftet

Daraufhin erstatteten die Mutter sowie ein Jugendbetreuer Anzeige bei der Polizei. Der Jugendliche konnte an der Wohnadresse angetroffen werden und wurde für die Einvernahme zur Polizeiinspektion gebracht. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete eine mündliche Festnahmeanordnung an - der Jugendliche wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.