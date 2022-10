Teenager fuhren mit geklautem Pkw durch halb Tirol

In flagranti beim Sprayen erwischt

Erst am Mittwochnachmittag fiel das Duo in der Landeshauptstadt einer Polizeistreife auf. Die Beamten ertappten die beiden auf frischer Tat, wie sie den gestohlenen Pkw mit roter Sprühfarbe bemalten. Wie hoch der Schaden ist, den sie damit verursacht haben, steht noch nicht fest.