Entführungsdrama um Rollstuhl-Hund wird zum Krimi

Der English-Setter-Mischling „Woodstock“ hat mit seinen fünf Jahren schon viel erlebt. Mit Wirbelbrüchen wurde er vor drei Jahren in der Slowakei gefunden. Zwar konnte sein Leben gerettet werden, seine Hinterbeine kann er aber seitdem nicht mehr bewegen. Über einen Tierschutzverein kam der Hund nach Österreich, ehe er bei Marco Poiß (25) in einer Siedlung in Sollenau im Bezirk Wiener Neustadt ein neues Zuhause gefunden hat. Dort lebte er mithilfe eines Spezial-Rollstuhls ein glückliches Hundeleben.