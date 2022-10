Mit 71 Jahren durch den Dschungel Südamerikas

Was ist Mut? Für die einen ist es der Sprung aus einem Flugzeug (im Idealfall mit Fallschirm), für andere ein klärendes Gespräch mit einem Kollegen oder einer Kollegin. Mut liegt also immer auch im Auge des Betrachters. Keine zwei Meinungen gibt’s aber wohl darüber, dass es ziemlich mutig ist, in den südamerikanischen Dschungel zur Quelle des Orinocos zu reisen.