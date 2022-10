So soll heimische Chipindustrie in Schwung kommen

Die europäischen Halbleiter-Hersteller fokussieren sich einer Aussendung zufolge zunehmend auf den Produktionsstandort Europa, um die Abhängigkeit von Asien zu reduzieren. So seien derzeit etwa zwei Drittel der globalen Kapazitäten für die Auftragsfertigung von Chips und Prozessoren in Taiwan verankert. Auf EU-Ebene will die Europäische Kommission durch den europäischen „Chips Act“ den Marktanteil der Europäischen Union an der weltweiten Chip-Produktion bis 2030 auf 20 Prozent verdoppeln.