Streit unter Brüdern – Genitalien zusammengedrückt

Der 1. Mai verlief in Kärnten turbulent. Wegen mehrerer Betrunkener musste die Polizei ausrücken, und auch wegen eines Zickenkrieges – aber zwischen zwei Männern – in Moosburg. Ein 50-Jähriger und sein Bruder (48) waren zu Hause in Streit geraten. Dieser eskalierte, der 50-Jährige schlug seinem Bruder ins Gesicht und riss ihn an den Haaren. „Der 48-Jährige gab nicht nach, fasste ihm an die Genitalien und drückte fest zusammen“, schildert die Polizei.