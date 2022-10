Schon jedes 4. Kind ist arm!

Von den 243.000 Kindern zwischen 0 und 4 Jahren, die in Österreich in einer Betreuungseinrichtung sind, sind 69.000 von Armut betroffen. Das ist beinahe jedes vierte Kind! Dass Armut aber mehr ist als nur Geldmangel, zeigt eine neueste Umfrage unter 500 Kindergartenpädagogen, die Montagvormittag von der Volkshilfe und den Kinderfreunden vorgestellt wurde. Starker Kontrast dazu bildet der florierende Villenmarkt. Die Preise in Wien erreichen Rekordwerte. Zwei Drittel der Käufer sind Privatpersonen, vielfach aus dem Inland. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.