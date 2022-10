Mit Miniaturzügen und Chaoskellnern ins Wochenende

Wer am Wochenende noch nichts geplant hat, der wird bei diesen zehn Highlights bestimmt fündig: Schoko-Liebhaber dürfen sich z.B. auf ein „süßes“ Konzert von Jessie Ann De Angelo in Vöcklabruck freuen. Einem „Ehekrieg“ der amüsanten Art kann man in der Komödie „Ein seltsames Paar“ in Linz beiwohnen; und für alle Sportfans heißt es, rasch noch Startplätze sichern für den von der „Krone“ präsentierten Wolfgangseelauf!