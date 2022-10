Wie wir unser Bauchgefühl am besten für uns nutzen

Es ist quasi tief in uns verborgen, zumeist unbewusst und oft nicht direkt greifbar für die meisten Menschen. Und dabei beeinflusst es doch so vieles, was wir wie tun: unser Bauchgefühl. Besser gesagt Bauchgefühle, denn es ist vieles. Da wäre es doch eigentlich ganz gut, wenn wir besser verstehen würden, was uns unser Bauch - von manchen liebevoll auch Wampe, Plauze oder Feinkostgewölbe genannt - denn überhaupt sagen will. Weil: Gefühle sind ja so eine Sache, die können uns auch ganz schön aus der Bahn bringen. Wie wissen wir also, wann wir ihnen trauen können?