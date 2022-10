Dieses Klagenfurter Unternehmen ist pleite

können Glaubiger ihre Forderungen über die Creditreform anmelden. Zum Masseverwalter wurde Peter Urabl, Rechtsanwalt in Klagenfurt am Wörthersee bestellt. Die 1. Gläubigerversammlung und die Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 29.11.2022 am Landesgericht in Klagenfurt statt.