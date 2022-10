Geparktes Auto geriet in Osttirol in Brand

Kurz nach 15 Uhr geriet der Wagen, der in Gaimberg/Zettersfeld abgestellt war, in Brand. Die Feuerwehr Thurn rückte an und löschte das Feuer zusammen mit einer Polizeistreife. Die Einsatzkräfte konnten allerdings nicht verhindern, dass das Auto ausbrannte - es entstand Totalschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.