Osttiroler Extremsportler kratzt am Weltrekord

Im Einsatz mit Ex-Profis und neue Auszeichnungen

Mittlerweile stellt jedes Bundesland ein 6er-Team aus Profis und Prominenten. Diese radeln 24 Stunden um jeden Kilometer. Im Kärntner Team sind neben Mattersberger ehemalige Radgrößen wie Bernhard Eisel oder Paco Wrolich vertreten. Auch Moderator und Musiker Marco Ventre tritt für sein Bundesland in die Pedale, zudem wird das Team von einem Handbiker unterstützt. „Das wird jedes Jahr professioneller, weil jeder ins Finale kommen will“, schildert Mattersberger. Das Event findet am 14. und 15. November in Klagenfurt statt.