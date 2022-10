Vorarlberghalle geht positiv an den Start

Eislaufen gehört für viele zu einem gelungenen Winter einfach dazu. In der Vorarlberghalle in Feldkirch hat man ab 15. Oktober auch wieder ausreichend Gelegenheit dazu. Die Gas- und Strompreiskrise geht allerdings auch an der beliebten Eislaufhalle in der Montfortstadt nicht vorbei. „Unsere Kosten liegen in etwa sechs bis acht Prozent über dem Vorjahresniveau“, sagt Markus Klebel, Geschäftsführer der Freizeitbetriebe Feldkirch. Dabei sei er mit Tarifen von acht bis zehn Prozent pro Kilowattstunde im Vergleich zu den vielfach in der Industrie diskutierten Preisen noch ganz zufrieden.