Alkohol, kein Schein und gestohlene Kennzeichen

Schon vorher Unfall in Lauterach verursacht

Ein Alko-Vortest beim Lenker verlief positiv, einen folgenden Test am Alkomaten verweigerte er - wahrscheinlich nicht ohne Grund. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass dem Mann der Führerschein bereits entzogen worden war, er also nicht berechtigt gewesen ist, ein Motorrad zu lenken. Zudem waren an dem - nicht vorgeführten Bike - gestohlene Kennzeichen angebracht. Darüber hinaus hatte der 28-Jährige vor dem Crash in Lauterach bereits einen Unfall mit Sachschaden gebaut - und Fahrerflucht begangen. Nun droht dem Mann eine Anzeigenflut.