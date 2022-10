Lustenau-Serie bedenklich, aber kein Negativrekord

Zehnmal in der Meisterschaft gespielt - dabei neunmal in Folge mit 0:1 in Rückstand geraten. „Das ist wohl ein Rekord - aber ein negativer“, betrachtete Markus Mader die Schreckensbilanz nach dem Wolfsberg-Spiel sarkastisch. Doch hier irrt der Austria-Trainer, denn ein Blick in die Annalen der Bundesliga zeigt, dass die unrühmliche „Bestmarke“ noch nicht erreicht wurde.