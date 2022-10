Apple veröffentlicht neuen Film mit Will Smith

Doch nun teilte Apple überraschend mit, dass „Emancipation“ mit Smith in der Hauptrolle am 2. Dezember in die Kinos kommen und eine Woche später auf Apple TV+ gestreamt werden soll. Damit kann Apple den Film auch für die Oscar-Verleihung im März nächsten Jahres einreichen. Smith spielt in dem Drama einen Sklaven, der von Louisiana in den Norden der USA flüchtet.