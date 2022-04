Will Smith für zehn Jahre von Oscar-Galas verbannt

Smith habe bei der Gala ein „schändliches Verhalten“ an den Tag gelegt, ließ die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in einem Statement wissen. Am Freitagmorgen hatten die 54 Mitglieder des Board of Governors sowie der Präsident der Akademie getagt. Sie nannten in dem anschließend veröffentlichten, offenen Brief Smiths Verhalten zudem „inakzeptabel“ - gaben aber auch selber zu, die Situation „während der Verleihung nicht richtig gehandhabt zu haben“.