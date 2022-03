Will Smith rastet bei der Oscar-Gala völlig aus

„Das war die großartigste Nacht in der Geschichte des Fernsehens“, konterte Chris Rock, immer noch erstaunt über das, was gerade passiert war. Selbst P. Diddy, der danach auf die Bühne musste, war schockiert von dem, was gerade passiert war: „Okay, wir schaffen jetzt Will in die eine Ecke des Raumes und Chris in die andere“, erklärte dieser.