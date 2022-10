Hard beflügelt nach Skopje, Bregenz wartet weiter

Kein guter Boden ist die Handballarena Rieden-Vorkloster, was die Liga-Heimspiele von Bregenz gegen die Fivers aus Margareten anbelangt. Am 4. April 2017 feierte der Rekordmeister seinen letzten Heimerfolg gegen die Wiener. Auch am Samstag hatten die Festspielstädter mit der 25:28 (14:15)-Niederlage erneut das Nachsehen.