Das ist alles gar nicht so einfach

Man kann es drehen und wenden wie man will, an der UEFA Nations League ist kein Vorbeikommen, auch nicht bei der Auslosung zur EM-Qualifikation, die am nächsten Sonntag über die Bühne geht, damit am 14. Juli 2024 in Berlin der Nachfolger der „squadra azzurra“ ermittelt werden kann. Denn erst musste feststehen, wer das Final Four der Nations League bestreitet, weil diese vier Teams zwingend nicht in Sechsergruppen gelost werden dürfen, um kein terminliches Tohuwabohu anzuzetteln. Und nachdem es aus den zehn Gruppen nur zwanzig direkt Qualifizierte geben wird, für das Turnier aber 24 Teilnehmer gebraucht werden, hat sich der DFB bereit erklärt, ebenfalls mitzukicken, während die fehlenden drei Teams aus Playoffs kommen werden, die mit ihren Nations League-Platzierungen zu tun haben, was bekanntlich nicht ganz unkompliziert ist.