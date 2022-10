Bestattung wollte für Begräbnis doppelt kassieren

Schon in jüngeren Jahren war sich Christine Pfeiffer ihrer irdischen Vergänglichkeit bewusst – und hatte genau deswegen in liebender Für- und Vorsorge ihrer Nachkommen bereits die Begräbniskosten von wertgesicherten 3500 Euro bei der städtischen Bestattung in Amstetten in Niederösterreich eingezahlt. „Ich will, dass das schon vor meinem Tod geregelt ist, damit ihr dann keine Umstände habt“, hatte die Pensionistin vor allem ihrem Enkelsohn Josef, der in der Mostviertler Gemeinde Hausmening wohnt, mitgeteilt.