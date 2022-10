Offensivspektakel in Lustenau ist vorprogrammiert

Entscheidende Wochen

So wie zuletzt bei Sturm Graz, als Alexander Prass außerhalb des Strafraumes an den Ball kam und mit einem Kunstschuss zum 1:0 traf. Der Anfang vom Ende beim Angstgegner. Mehr Konsequenz im Abwehrverhalten hätte den Treffer höchstwahrscheinlich verhindert. Bisher vermochte die Offensive zumeist die Rückstände zu kompensieren. So holte die Austria noch neun Punkte, nach dem man 0:1 hinten lag. Ein Spitzenwert in der Liga. Hier zeigt sich die individuelle Qualität von Spielern wie Teixeira, Fridrikas oder des (gesperrten) Anderson. „Wir müssen auch vorne die 1:1-Situationen suchen, damit wir unsere Tempoqualitäten ausspielen und Torchancen kreieren“, zog Mader weitere Schlüsse aus dem völlig verkorksten Match bei Sturm Graz.