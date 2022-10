So weit kommen Sie mit einer Kilowattstunde Strom

Der Strom kommt aus der Steckdose und wird am Ende des Monats in Kilowattstunden abgerechnet. So weit, so klar. Doch wie viel ist eine Kilowattstunde überhaupt, was kann man mit ihr im Haushalt alles machen und wieso sollten die Verbrauchsangaben der Hersteller mit Vorsicht genossen werden? Die Antworten.