Autoerotik und die Lösung für Unlust

Wenn Sie bei Autoerotik an eine Frau denken, die sich lasziv auf der Motorhaube räkelt und die Stoßdämpfer stöhnend von Schaum befreit, muss ich Sie leider enttäuschen. Autoerotik steht für den Lustgewinn ohne Partner, also wenn man sexuelle Lust auf sich selbst richtet. Manchmal werden Autoerotik geradezu magische Fähigkeiten nachgesagt: Solo-Sex soll die Gesundheit und den Schlaf fördern, das sexuelle Selbstbewusstsein heben, das Gespür für die eigene Lust schärfen und in Folge auch den Sex mit einem Partner verbessern.