Teuerung: Es geht der Gansl-Saison an den Kragen

In Wirtekreisen rumort es bereits: Die Teuerung in Kombination mit der Verdoppelung des Ganslpreises würden heuer die Kosten pro Portion exorbitant erhöhen. Was sagt Österreichs Gastronomie-Sprecher Mario Pulker zur Frage, ob das beliebte Martini-Gansl heuer noch noch auf der Speisekarte steht und warum manche Wirte plötzlich überlegen, im Winter komplett zuzusperren.