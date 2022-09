Lebensmittel retten ist mehr als Mülltonnentauchen

Der Schwendermarkt im 15. Bezirk in Wien, Stand 18: „Gutes aus gerettetem Obst und Gemüse“, verspricht die Aufschrift am Fenster des Unverschwendet-Ladens, in dem Cornelia Diesenreiter und ihr Bruder Andreas gerade Kaffee zubereiten. In den Regalen stehen große Einmachgläser mit passierten Tomaten und Schwarzwurzel-Scheiben, die an die Zeit erinnern, in der sie hier noch selbst einkochten. In der „Hexenküche“, wie sie Diesenreiter nennt, wird heute nur noch an Innovationen getüftelt. Die Herstellung der Feinkost-Produkte wurde an Partner ausgelagert.