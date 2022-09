Kiew vergleicht Vorgänge mit Anschluss Österreichs

Spielt Kremlchef Wladimir Putin, dessen Armee sich im Nordosten und Süden der Ukraine am Rückzug befindet, nun erneut die Trumpfkarte Annexion aus? Wie berichtet, wollen die russischen Besatzer in den Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja international nicht anerkannte Referenden über eine Angliederung an Russland abhalten. Die Regierung in Kiew kündigte postwendend eine gewaltsame Reaktion an und verglich die Vorgänge mit dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland im Jahr 1938.