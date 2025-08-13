Schwammerlsucher harrte über Nacht im Wald aus

Die Feuerwehren Strassen und Bad Aussee (OÖ) rückten Mittwochvormittag gemeinsam zu einer Menschenrettung in Richtung der Weißenbachalm aus: Ein Wanderer war schon am Tag gestürzt und musste die ganze Nacht im Wald verbringen! Offenbar hatte er keinen Notruf abgesetzt.
Am Mittwoch um 11.34 Uhr wurde der Alarm für die Florianis ausgelöst, die gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei zu einer Menschenrettung in Richtung der Weißenbachalm beordert wurden. „Eine Person war bereits am Vortag im Wald gestürzt und konnte aufgrund fehlender Orientierung nicht genau angeben, wo sie sich befindet“, heißt es seitens der Feuerwehren Bad Aussee und Strassen.
Zunächst war eine Suche im unwegsamen Gelände notwendig. „Nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte die verletzte Person lokalisieren. Sie wurde vom Roten Kreuz versorgt und mit Unterstützung der Feuerwehr mittels Schleifkorbtrage zur nächstgelegenen Forststraße transportiert.“
Person setzte nach Unglück keinen Notruf ab
Laut der Feuerwehr hatte der Schwammerlsucher am Unglückstag keinen Notruf abgesetzt und die Nacht im Wald verbracht. Er wurde verletzt ins LKH Bad Aussee eingeliefert.
