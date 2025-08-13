Schwammerlsucher harrte über Nacht im Wald aus

Am Mittwoch um 11.34 Uhr wurde der Alarm für die Florianis ausgelöst, die gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei zu einer Menschenrettung in Richtung der Weißenbachalm beordert wurden. „Eine Person war bereits am Vortag im Wald gestürzt und konnte aufgrund fehlender Orientierung nicht genau angeben, wo sie sich befindet“, heißt es seitens der Feuerwehren Bad Aussee und Strassen.