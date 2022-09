Nehammer verteidigt Sanktionen der EU vor UNO

Zu Besuch beim ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger

Nehammer (ÖVP) startete am Montagnachmittag (Ortszeit) mit einer Rede beim „Transformation Education Summit“ am UNO-Hauptsitz am Hudson River in die Vollversammlung. Bildung sei die „Grundlage für Frieden und Wohlstand“, unterstrich der Kanzler dabei, aber auch für „Klimaschutz oder technologischen Wandel“. Am Abend (Ortszeit) war Nehammer beim ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger (99) zu Gast. Schallenberg nahm am Treffen der EU-Außenminister teil. Am Dienstag und den folgenden Tagen sind für Van der Bellen, Nehammer und Schallenberg in New York mehrere bi-und multilaterale Gespräch geplant.