„Unsere Welt ist in großen Schwierigkeiten“

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sieht die aktuellen Krisen auf der Welt als ernste Gefahr für die Zukunft der Menschheit. Bei der 77. Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York listete er unter anderem den Krieg in der Ukraine, explodierende Lebenshaltungskosten und soziale Ungleichheiten auf.