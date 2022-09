UNO nach Tod von Mahsa Amini „beunruhigt“

Mehrere Proteste gegen die Polizei

Am Montag gingen iranischen Nachrichtenagenturen zufolge erneut zahlreiche Menschen in der Hauptstadt Teheran und in der zweitgrößten Stadt Mashhad auf die Straße. Auch in den Provinzen Kermanschah, Gilan, Rasawi-Chorasan und Jasd fanden demnach Demonstrationen statt.