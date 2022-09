Das schrieb Van der Bellen ins Queen-Kondolenzbuch

Nachdem Alexander Van der Bellen am Sonntagabend König Charles III. persönlich kondoliert hatte, hat er sich am Montag auch ins Kondolenzbuch für die Queen eingetragen. Österreichs Bundespräsident war gemeinsam mit seiner Gattin Doris Schmidauer zum Staatsbegräbnis für die am 8. September verstorbene Königin Elizabeth II. nach London gereist. krone.tv verriet er, dass es eine „Herzensangelegenheit“ gewesen sei, persönlich Abschied von der britischen Monarchin zu nehmen (siehe Video oben).