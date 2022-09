Österreicher Türk ist neuer UNO-Menschenrechtschef

Erste Herausforderung: Unterdrückung in China

Der Hohe Kommissar spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, sich gegen den Rückschritt der Freiheiten in einer Zeit auszusprechen, in der Autokratien auf Kosten der Demokratie an Einfluss gewinnen. Türks unmittelbarste Herausforderung wird darin bestehen, sich mit den Folgemaßnahmen zu einem Bericht über die chinesische Region Xinjiang auseinanderzusetzen, den seine Vorgängerin Minuten vor Ende ihrer Amtszeit veröffentlicht hatte. Der Bericht stellte fest, dass Chinas „willkürliche und diskriminierende Inhaftierung“ von Uiguren und anderen Muslimen in seiner Region Xinjiang Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen könnte.