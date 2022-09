Subaru XV wird zum Crosstek und ist auch sonst neu

Die Änderungen an der Außenhaut fallen eher zurückhaltend aus, innen gibt es hingegen tiefergreifende Umbauten, etwa neue Sitze und einen großen, hochkant montierten Touchscreen. Auch bei der Assistenz-Technik wurde nachgerüstet, unter anderem hat die Stereokamera hinter der Frontscheibe einen doppelt so großen Blickwinkel und neue Software. Zusätzlich ist nun eine Kamera an Bord, die bei niedriger Geschwindigkeit Fußgänger und Zweiradfahrer besser erkennen soll.