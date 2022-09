Re-Use statt Müll: „Alte“ Geräte im neuen Gewand

Die Verwendungsdauer vieler technischer Geräte hat sich, so weiß es das zuständige Ressort von Landesrat Hans Seitinger (ÖVP), in den letzten Jahren verringert. Bei TV-Geräten von 5,7 auf 4,4 Jahre, bei Notebooks von 5,4 auf 5,1. Und: 60 Prozent der noch funktionierenden (!) Geräte werden ersetzt, nur weil der Konsument ein neues will.