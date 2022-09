Reh ließ Alkolenker in St. Wolfgang „abheben“

Der 21-jährige Niederösterreicher lenkte am Mittwoch kurz vor 2 Uhr seinen Pkw auf der L 546 von St. Wolfgang kommend Richtung Bad Ischl. Als ein Reh auf die Straße sprang, verriss er seinen Wagen und geriet auf die Leitschiene. Ein Höllenritt begann, bei dem der junge Lenker nur noch Passagier war und nichts mehr tun konnte: Das Auto überschlug sich und schlitterte etwa 200 Meter am Dach dahin. Dann geriet der Wagen erneut auf die Leitschienen und kam seitlich am Radweg zum Liegen.