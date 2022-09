„Markooo“: Italiener wegen Arnautovic in Ekstase

Wer in Bologna ins Gespräch kommen will, braucht nur den Namen Arnautovic auszusprechen: „Markoooo“, tönt Fabrizio an der Rezeption des Hotel Maggiore voller Inbrunst. „Unser Torjäger, der wichtigste Spieler, ihn geben wir nicht mehr her“, posaunt Taxifahrer Giuseppe. Marko Arnautovic - ein Held für viele Fans! Erst recht nach dem 2:1-Siegtor gegen Fiorentina.