Russisches Militär soll Schwangere festhalten

Seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine habe es einen dramatischen Anstieg an Rechtsverletzungen gegeben, sagte die Leiterin der UNO-Mission, Matilda Bogner, am Freitag. Sie und ihr Team sollen die Menschenrechtssituation in dem Kriegsland überwachen. Ein Beispiel für Rechtsverletzungen sind willkürliche Verhaftungen oder Verschleppungen. Mindestens 416 Menschen seien Opfer durch russische Streitkräfte geworden. Dabei habe es sich um Gebiete gehandelt, die Moskau kontrolliert. 16 dieser Menschen seien laut der UNO tot aufgefunden worden, 166 von ihnen kamen wieder frei.