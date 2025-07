„Regt mich auf“ – Heftige Debatte um Überwachung

Grüne: Dubiose Firmen bieten Software an

Gleiches kam auch von den Grünen: „In allen Ländern, wo das eingesetzt wird, gab es Missbrauch – von Dänemark bis Griechenland“, so der Abgeordnete Süleyman Zorba. Er ortet zudem Gefahr, weil die Unternehmen, die die entsprechende Software anbieten, „dubios“ seien. Sein Fazit: „Dieses Gesetz ist technisch nicht machbar, rechtlich nicht haltbar. Wir werden es vor den Verfassungsgerichtshof“, kündigte er an.