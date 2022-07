Zeugenberichte: Folter bei russischer „Filtration“

In der derzeit praktizierten „Filtration“ gebe es drei Stufen, erklärte am Mittwoch Stanislaw Miroschnytschenko von der ukrainischen NGO „Medieninitiative für Menschenrechte“ (MIPL). Nach einer vorläufigen „Filtration“ auf Checkpoints oder in Wohnungen kämen manche in einer zweiten Stufe für einige Wochen in „Filtrationslager“.