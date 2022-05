Kriegsverbrechen: 10 Prozent der Fälle angezeigt

Separatistenführer posthum ausgezeichnet

Anders wird in Russland mit mutmaßlichen Verbrechern und Verbrecherinnen umgegangen, zumindest im Fall des 2016 getöteten Separatistenführers Arsen Pawlow. Der russische Präsident Wladimir Putin verlieh ihm am Freitag posthum den Tapferkeitsorden. Pawlow soll in der Ostukraine mindestens einen Kriegsgefangenen ermordet haben. Er selbst prahlte vor Journalisten und Journalistinnen, mindestens 15 gefangene ukrainische Soldaten und Soldatinnen erschossen zu haben. Nach Donbass soll er 2014 gekommen sein, um nicht wegen Autodiebstahls und Trunkenheit am Steuer angeklagt zu werden. Zwei Jahre später kam er bei einem Sprengstoffanschlag ums Leben.