Amnesty kritisiert ukrainische Kriegsführung

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der ukrainischen Armee vor, mit ihrer Kriegsführung teils Zivilpersonen in Gefahr zu bringen. So würden ukrainische Truppen etwa Militärbasen in besiedelten Wohngebieten errichten. Darunter sind beispielsweise Schulen und Krankenhäuser, heißt es in einem Bericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.