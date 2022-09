„Veränderung mitmachen oder aufs Sterben warten“

„Krone“: Der Name Erwin Steinhauer steht bei vielen für etwas Ur-Österreichisches - und für Qualität. Wo fühlen Sie sich künstlerisch zu Hause oder auch künstlerisch verpflichtet?

Erwin Steinhauer: Ich trage mein Gehirn im Bauch und handle meistens nach meinen Instinkten. Ich habe den Beruf nicht gelernt, konnte mir aber nie etwas anderes vorstellen, als Schauspieler zu werden. Und schon in früher Jugend habe ich wahnsinnig viel Musik gemacht. In meinen Kabarettprogrammen von 1974 bis 1992 war der Musikanteil immer mindestens 50 Prozent. In meiner Theaterzeit, etwa im Burgtheater, im Theater in der Josefstadt, war die Musik eher zweitrangig, aber 2009, durch die enge Freundschaft mit Peter Rosmanith und unseren literarischen Arbeiten an H.C. Artmanns Texten habe ich die Musik endlich zu mir zurückgeholt. Mit meiner Band auf der Bühne zu stehen macht mich glücklicher, als 30 Mal dasselbe Theaterstück zu spielen.