Tiefschwarze Wolken | Polit-Flirt

Polit-Flirt. Weil es uns gelang, acht zusätzliche Seiten zum Tod der Queen aus dem Boden zu stampfen mussten wir in der heutigen Ausgabe der „Kronen Zeitung“ auf keinen der zuvor geplanten Inhalte verzichten. So können unsere Leser heute unter anderem manches über den neuen Polit-Flirt zwischen Pamela Rendi-Wagner und Christian Kern erfahren. Die SPÖ-Chefin stellte mit ihrem Vorgänger, dem sie zwar ihre Nominierung zur Obfrau der Sozialdemokraten verdankt, zu dem die Beziehung aber stark erkaltet war, ein Programm zur Dämpfung der Energiepreise vor. Interessanter als dieses Programm scheint freilich der Auftritt an sich - und sein Hintergrund. Denn jetzt fragt sich die Öffentlichkeit mehr denn je, ob Kern an seiner Rückkehr in die Politik arbeite. Ein anderer Parteikollege, den Kern noch vor kurzem beriet, kommt heute in der „Krone“ groß zu Wort: Der burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil spart dabei nicht mit Kritik an Parteifreunden - an den von der Wien-Energie-Misere gebeutelten Genossen in der Bundeshauptstadt ebenso wie an den roten Gewerkschaftern. Immer wieder interessant zu lesen, was der Burgenländer zu sagen hat!