Elefant suchte nach Nahrung und verwüstete Lokal

Der Elefant hält sich Berichten nach häufig außerhalb der Grenzen des Nationalparks auf. Anrainerinnen und Anrainer vermuten, er könnte „einen Geschmack für menschliche Nahrung entwickelt“ haben. Die Tiere leiden in vielen Teilen Asiens unter dem Verlust ihres Lebensraums. Immer wieder kommt es deshalb zu Konflikten mit Menschen. Erst im Februar war ein Camper im Nationalpark Khao Yai von einem aggressiven Elefantenbullen totgetrampelt worden.