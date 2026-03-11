Gourmet in Thailand
Elefant suchte nach Nahrung und verwüstete Lokal
In der Nähe eines thailändischen Nationalparks hat ein Elefant ein Restaurant besucht und verwüstet. Der Dickhäuter durchsuchte das Lokal in der Nacht nach Nahrung und beschädigte dabei die Einrichtung, darunter Regale.
Der Elefant wusste offenbar, wo es gutes Essen gibt: Das Lokal Penalos, das in der Nähe des bekannten Nationalparks Khao Yai liegt, wurde im Guide Michelin vor einigen Jahren positiv erwähnt. Ausgezeichnet wurde damals die hochwertige Küche zu moderaten Preisen. Das Tier durchsuchte laut der Zeitung „Bangkok Post“ unter anderem einen Obststand und beschädigte dabei Teile der Konstruktion.
Der Elefant hält sich Berichten nach häufig außerhalb der Grenzen des Nationalparks auf. Anrainerinnen und Anrainer vermuten, er könnte „einen Geschmack für menschliche Nahrung entwickelt“ haben. Die Tiere leiden in vielen Teilen Asiens unter dem Verlust ihres Lebensraums. Immer wieder kommt es deshalb zu Konflikten mit Menschen. Erst im Februar war ein Camper im Nationalpark Khao Yai von einem aggressiven Elefantenbullen totgetrampelt worden.
Rangerinnen und Ranger rieten Menschen daraufhin, bei Begegnungen mit Dickhäutern das Gebiet möglichst leise und umgehend zu verlassen. In Nationalparks mit Elefanten-Population sollte man sich nur in Gruppen fortbewegen. In einigen Nationalparks wurden inzwischen die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Laut Zahlen des WWF (2023) leben noch etwa 4000 bis 4500 Elefanten in Thailand in freier Wildbahn. Sie sind gesetzlich geschützt.
