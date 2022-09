Schläger müssen jetzt zur verpflichtenden Beratung

„Ziel ist der sofortige Gewaltstopp“

Seit einem Jahr gibt es die verpflichtende Gewaltprävention für Gefährder. In Oberösterreich ist dafür der Verein „Neustart“ zuständig, wo bereits knapp 1900 Gefährder zur Beratung zugewiesen wurden. 75 Prozent haben die gesamten sechs Stunden absolviert. Bei Verweigerung droht eine Geldstrafe bis zu 2500 Euro. Josef Landerl von „Neustart“: „Ziel ist der sofortige Gewaltstopp. Wir arbeiten auch gezielt daran, dass anschließend eine weitergehende Beratung, etwa bei der Männerberatungsstelle, in Anspruch genommen wird. 10 Prozent konnten wir vermitteln.“ Das geht in Richtung der Verbesserungswünsche von Eva Schuh vom Gewaltschutzzentrum: „Sechs Stunden sind zu wenig für Klienten, die seit 15 oder 20 Jahren Gewalt ausgeübt haben.“