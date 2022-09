So wichtig ist Humor für die Gesundheit

In Langzeitstudien an Patienten mit Koronarer Herzkrankheit (KHK, Verengung von Herzkranzgefäßen = Ausgangssituation für Herzinfarkt) stellte man 5 Jahre nach einem Reha-Aufenthalt fest, dass Menschen mit negativen Emotionen (wenig Humor) ein signifikant höheres Risiko für Infarkt oder gar vorzeitigen Tod hatten. Dass Herzkranke weniger lachen als gesunde Menschen, mag zum Teil an der Tatsache liegen eben nicht gesund zu sein. Aber, wie unser Experte ausführt, konnten wissenschaftliche Arbeiten nachweisen, dass diese Patienten auch grundsätzlich seltener lachen.